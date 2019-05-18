На Харьковщине ветеран-афганец в автобусе обезоружил пьяного мужчину с гранатой без чеки и более часа удерживал ее до приезда полиции

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Ветеран война в Афганистане спас автобус с пассажирами от взрыва гранаты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне вечером в автобусе, следовавшем из Харькова в Чугуев, поссорились мужчина с женщиной. В отчаянии мужчина достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя вместе с ней и другими людьми, которые были в салоне.

Одному из пассажиров удалось разоружить буйного хулигана. Чтобы предотвратить взрыв, гранату пришлось держать более часа зажатой в руке до приезда взрывотехников и полиции.

Напомним, в Николаеве в районе рынка «Колос» сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения, в ходе которого пострадал ребенок – в момент задержания один из них выдернул чеку из гранаты. Однако сотрудники полиции не растерялись, «скрутили» злоумышленника, а один из правоохранителей перехватил гранату и держал предохранительную скобу до приезда взрывотехников на безопасном от прохожих расстоянии.

Роман Свиридов

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