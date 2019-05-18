В Харькове пьяные мужчины разгромили автобус и порезали водителя – одного из них задержали пассажиры

В Харькове в четверг, 16 мая, пьяные пассажиры разгромили автобус и напали на его водителя.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, около 19:40 в полицию сообщили, что на остановке общественного транспорта по проспекту Александровскому двое неадекватных мужчин пристают к прохожим, а также сорвали государственный регистрационный номер и дворники с маршрутного автобуса.

Как установили полицейские, в тот вечер мужчины в состоянии алкогольного опьянения зашли в маршрутку. Они вели себя вызывающе, громко разговаривали, нецензурно выражались и приставали к пассажирам. Когда те начали делать нарушителям замечания, с одним из них у мужчин возник конфликт.

В свою очередь водитель предложил дебоширам покинуть транспортное средство. Они отказались, после чего 23-х летний злоумышленник разбил стеклянную бутылку и порезал ею руку водителю. Пассажирам удалось вытолкнуть дебоширов из маршрутки, однако мужчины продолжили свои действия на улице - один из них разбил зеркало заднего вида, пытался повредить лобовое стекло, отломил дворники и снял государственный регистрационный номер с транспортного средства.

Дебошира скрутили граждане, его товарищ убежал. На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Всех участников происшествия доставили в полицию и опросили.

Следователи открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления, полицейские принимают меры по установлению личности второго участника правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяные мужчины бросили в окно трамвая булыжник – он пробил голову одному из пассажиров.