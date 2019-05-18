Суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, который убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО

Подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Соответствующий решение принял Малиновский райсуд Одессы, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п.3 ч.2 с.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

«В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому суд учитывал степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание», - говорится в сообщении.

Напомним, жестокое убийство произошло 17 августа прошлого года: рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.

На судебном заседании по делу об убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко выяснилось, что обвиняемый Василий Чемериз пытался покончить с собой. Также Чемериз заявил, что заказчиками убийства сотрудницы Одесского СИЗО якобы являются офицер этого изолятора и заключенный.