В США более 170 студентов стали жертвами домогательств врача команды по легкой атлетике

По меньшей мере 177 студентов университета в американском штате Огайо в течение 1979-1997 годов стали жертвами сексуальных домогательств со стороны врача команды по легкой атлетике Ричарда Штрауса.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

Штрауса обвиняют в проведении «обследований, в которых не было необходимости» во время лечения студентов из 16 спортивных дисциплин. Согласно данным отчета, Штраус подвергал сексуальному насилию студентов на территории кампуса, в смотровых комнатах, раздевалках, душевых и саунах.

Преподаватели университета ни в какой способ не предотвратили поведении Штрауса, несмотря на жалобы студентов. Некоторые атлеты рассказывали о «ненужных генитальных экзаменах», а другие говорили о деятельности врача как о секретной.

«Мы очень сожалеем, что это произошло», - сказал президент университета Майкл Дрейк, пытаясь дистанцировать университет от событий 20-летней давности.

Отмечается, что сам Штраус в 1998 году ушел на пенсию, а в 2005 покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что за сексуальное насилие над гимнастками врача сборной США посадят на 175 лет.