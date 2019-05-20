Бывший спецагент ЦРУ получил 20 тюрьмы за то, что продал Китаю секретные документы

Суд штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), 62-летнего Кевина Мэллори, к 20 годам лишения свободы и 5 годам пребывания под наблюдением за продажу секретных документов Китаю.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Обвинение требовало приговорить Мэллори к пожизненному заключению, его адвокаты просили вынести приговор в виде 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, Мэллори в 2017 году во время поездок в Шанхай продал китайской разведке три «оборонительных документа» за 25 тысяч долларов. Два из них были секретными, а третий – «совершенно секретным». По данным ФБР, всего Мэллори мог продать китайской стороне до 8 таких документов.

Экс-сотрудник ЦРУ признал свою вину. Он заявил, что сделал это, чтобы получить от китайских партнеров информацию, имеющую интерес для США. Адвокаты Мэллори планируют обжаловать приговор. Мэллори был спецагентом службы безопасности Госдепа, а затем перешел в разведку ЦРУ.

Напомним, что в США наложили запрет на оборудование компании Huawei, которую подозревают в шпионаже.