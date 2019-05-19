Египетский флот задержал нефтяной танкер, на котором находится 17 украинских моряков

Египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на капитана танкера Виталия Нестеренко.

«Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте», - сообщил капитан.

Танкер, загруженный 1,1 миллиона баррелей сырой нефти, сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить к неизвестному капитану терминалу. Согласно письму капитана Нестеренко, адмирал египетского флота Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все передвижения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Адмирал предупредил экипаж, что «если кто-то не выполнит приказ, он применит силу». Офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием.

«Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказали», - пишет капитан.

Кроме того, захватчики изъяли мобильные телефоны, запретив членам экипажа осуществлять любые звонки, даже в посольство или членам семьи. Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ООН и других соответствующие организации.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний, тогда же закончилась панамская регистрация и появилась необходимость изменения флага. Вскоре египетские власти оштрафовали владельца на 5,6 миллиона долларов за «незаконное проникновение» в территориальные воды Египта, судно было арестовано.

Напомним, в 2018 году в Украину вернулись николаевские моряки, которые на полгода «застряли» в Сирии.