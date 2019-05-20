На выходных в Николаеве задержали двух мужчин, которые находились в розыске – их выдала излишняя нервозность

В Николаеве патрульные задержали двух мужчин, которые находились в розыске.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

18 мая во время патрулирования Ингульского района экипаж тактико-оперативной роты обратил внимание на гражданина, который, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения и ускорил ход.

Полицейские остановили мужчину и проверили документы по всем имеющимся базам данных. Выяснилось, что гражданин находится в активном розыске. Мужчину пригласили в Центральный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Второй случай произошел в воскресенье, 19 мая. Во время пешего патрулирования железнодорожного вокзала патрульные обнаружили гражданина, который вел себя подозрительно, во время общения с инспекторами заметно нервничал.

После проверки личности по базам данных выяснилось, что 20-летний мужчина находится в активном розыске по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Гражданина задержали и передали следователям.

Напомним, как николаевская полиция и спецна провели рейд по «заброшкам» и нашли мужчину, который был в розыске.