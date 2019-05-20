В Николаеве пенсионерка отдала аферистам 12 тысяч долларов за «спасение сына»

В Николаеве пенсионерка отдала аферистам 12 тысяч долларов за освобождение своего сына якобы от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сразу три женщины стали жертвами телефонных мошенников, которые выдают себя за полицейских. К примеру, одной женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что якобы ее внук находится в отделении полиции за совершение ДТП. Аферист утверждал, что нужно заплатить определенную сумму денег, иначе внука привлекут к уголовной ответственности. Женщина согласилась на все условия и отдала мошенникам 15 тысяч гривен. Только после этого она позвонила внуку и узнала, что с ним все в порядке.

Другая жительница Николаева отдала за «спасение от уголовной ответственности» своих сына и невестки 400 долларов и 8 тысяч гривен, а третья пенсионерка передала аферистам 12 тысяч долларов за «спасение сына».

Кроме того, николаевец перечислил мошенникам 54 тысячи гривен. Мужчина получил сообщение, что выиграл автомобиль. Он позвонил по телефону, который был указан в сообщении, и незнакомец подтвердил, что «проходит акция» и мужчина сможет получить автомобиль, если переведет деньги на банковский счет. В итоге николаевец остался без денег и не получил автомобиль.

Еще один аферист позвонил женщине, представился сотрудником службы безопасности банка, узнал у нее тайную информацию относительно банковского счета и снял с него 21 тысячу гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали телефонного мошенника, которому пенсионерка отдала 900 тысяч гривен за «спасение» дочери.