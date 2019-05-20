На Полтавщине директора филиала «Приватбанка» подозревают в том, что он инсценировал разбой и забрал 1,4 миллиона

В городе Кобеляки Полтавской области полиция задержала 50-летнего директора местного банковского отделения и двух его сообщников, которые подозреваются в ограблении этого банка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Ранее, 13 мая директор отделения банка сообщил, что на него напал неизвестный в маске, который ударил его по голове. После этого из отделения банка украли 1,4 миллиона гривен.

«Разбой был инсценировкой, в которой свою роль сыграл и сам 50-летний «потерпевший». Кроме директора филиала банка в совершении разбойного нападения обоснованно подозреваются двое мужчин возрастом 50 и 39 лет. В настоящее время фигуранты задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты», - пояснили в полиции.

По информации «Униан», деньги похитили из филиала «Приватбанка».

Напомним, что в Николаеве двух мужчин отправили на три года в тюрьму за инсценировку нападения и кражу сейфа с ₴100 тысячами из автозаправки.