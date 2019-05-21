Подозреваемый в хищении ₴80 миллионов экс-глава Нацгвардии вышел из СИЗО

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на сотрудника СИЗО сообщает «Левый берег».

Отмечается, что Аллерова выпустили 20 мая. Сам залог за него был внесен еще 17 мая вечером, но выходные подозреваемый провел в следственном изоляторе.

Напомним, ранее НАБУ сообщило трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 миллиона гривен. В частности речь идет о бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук, которых задержали 14 мая по подозрению в многомиллионных махинациях относительно собственности Нацгвардии.

17 мая Соломенский суд взял под стражу на два месяца Юрия Аллерова с возможностью внести залог в 4,8 миллиона гривен, хотя прокуратура просила 11 миллионов. Адвокаты подозреваемого заявили, что таких денег у Аллерова нет и начали сбор, добавив, что будут обжаловать решение суда.

В тот же день суд отпустил под залог в 2 и 1,5 миллиона директора компании-застройщика «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду и еще одну фигурантку дела Алису Гринчук.