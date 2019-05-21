ГБР по заявлению Портнова открыло дело на Порошенко из-за событий в Керченском проливе

Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства во время событий в Керченском проливе, когда российскими силовиками был захвачен корабль с украинскими моряками.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро.

Следователи Центрального аппарата Госбюро по заявлению бывшего первого заместителя главы администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича Андрея Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного совершения должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных статьей 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), статьи 111 («Государственная измена») и 426-1 («Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий») Уголовного Кодекса Украины.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.

Начато досудебное расследование.

В свою очередь, Портнов на странице в Facebook написал, что заявление было направлено вечером понедельника, 20 мая. По его словам, заявление на данный момент первое.

«Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней», – написал он.

Исходя из заявления Портнова, которое он опубликовал в соцсети, экс-замглавы АП считает, что приказ совершить переход украинских моряков через Керченский пролив, который «полностью контролируется преобладающими силами ВМФ РФ» является преступлением, поскольку Порошенко осознавала всю опасность данного действия, но тем не менее подал рискам жизни и здоровье украинских военнослужащих. Кроме этого, в заявлении указано, что Порошенко с помощью введения военного положения в Украине на фоне проявления открытой российской агрессии хотел отсрочить проведение выборов Президента Украины.

Портнов также попросил в рамках угоовного производства допросить самого Порошенко, членов СНБО, начальника Генштаба, командующего ВМС ВСУ и других лиц, которые могли быть причастны к этим событиям.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

Также ранее сообщалось, что в 2005-2010 годах Портнов был соратником Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал заместителем глава администрации Януковича.

Андрей Портнов в бытность Виктора Януковича участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. Покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана, долгое время жил в Вене. В марте 2014 года Евросоюз заморозил активы Андрея Портнова, но через год его исключили из санкционного списка. Кроме того, в марте 2017 года ГПУ закрыла уголовное производство в отношении Портнова по подозрению его в присвоении государственных денег.

Ранее появились слухи, что Портнов вошел в команду Зеленского, но там эту связь опровергли. В то же время олигарх Игорь Коломойский не скрывает, что дружит с Портновым очень давно и недавно с ним встречался. Нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы «Возрождение» и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.