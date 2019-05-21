В Николаеве задержали мужчину, который хотел украсть телефонный кабель – сначала он уверял, что вышел погулять, но потом признался

В Николаеве полицейские охраны задержали на месте преступления мужчину, который хотел украсть телефонные кабеля с целью дальнейшей реализации.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области.

Около 22:00 в Центральном районе в здании одной АТС сработала охранная сигнализация. По указанному адресу выехали сотрудники полиции охраны. Подъезжая к месту происшествия полицейские наряда реагирования увидели мужчину с фомкой в ​​руках.

- При обследовании объекта, в подвальном помещении мы обнаружили мужчину, который увидев нас, пытался избавиться фомки и отвертки, которые у него были в руках, - рассказал полицейский-водитель наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Артем Дехтярь.

Задержанный уверял, что он просто вышел вечером подышать свежим воздухом. Но на вопрос полицейских, почему тот разгуливал с инструментом, признался:

- Я не работаю. Решил украсть кабель и сдать, чтобы получить немного денег. Откуда же я знал, что подвал может находиться под сигнализацией, - рассказал 42-летний житель Николаева.

Мужчину передали следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация преступления части 1 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее в Николаеве женщина в свой день рождения пыталась вынести из супермаркета коньяк и шоколадки.