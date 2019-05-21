Апелляционный суд отказал прокуратуре и оставил в силе оправдательный приговор экс-начальнику Николаевского облавтодора

Вячеслав Шуличенко Апелляционный суд оставил в силе приговор относительно Вячеслава Шуличенко, которым его оправдали после обвинения в получении взятки.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, согласно данным следствия, Вячеслав Шуличенко на должности начальника «Николаевского облавтодора» летом 2016 года требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт дороги в Николаевской области, 400 тысяч гривен в качестве «отката» за возможность работать на бюджетном подряде.

23 ноября 2018 года Заводский районный суд Николаева оправдал Шуличенко, а также отметил, что действия правоохранителей были провокацией взятки. Также оказалось, что заявление на Шуличенко подали в полицию еще за 19 дней до его назначения на должность. В январе 2019 года прокуратура подала апелляцию на этот приговор суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор Заводского районного суда, которым оправдано Вячеслава Шуличенко. Напомню, что при рассмотрении дела в суде было установлено факт использования правоохранителями «агента-провокатора». Процессуальным руководителем в указанном производстве был заместитель прокурора области Степан Божило, который и утверждал обвинительное заключение», – написал Тимошин.

Напомним, что в марте суд также восстановил Вячеслава Шуличенко на должности начальника ДП «Николаевский облавтодор».