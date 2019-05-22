В реке Южный Буг на Николаевщине нашли сети, в которых было 15 килограмм рыбы

В Николаевской области во вторник, 21 мая, полицейские оперативной группы по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции нашли одиннадцать сетей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе профилактических мероприятий, направленных на предотвращение совершения правонарушений на водных объектах в период нерестового запрета, на реке Южный Буг, неподалеку села Галициново правоохранители обнаружили и изъяли одиннадцать сетей длиной более 1 километра в которых находилось около 15 килограмм рыбы.

В полиции напоминают, что с 1 апреля по 10 июня на территории государства проводятся мероприятия, направленные на предотвращение совершения правонарушений на водных объектах в период нерестового запрета.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине местный житель сетями незаконно вылавливал креветку и бычки.