Прокурор не явился на суд по делу Романчука – вместо него судьям прислали «отписку», а заседание опять перенесли

Во вторник, 21 мая, в Центральном районном суде Николаева продолжилось рассмотрение дела экс-главы Николаевской ОГА Николая Романчука, которого обвиняют в вымогательстве крупной взятки.

Об этом сообщают «Новости-N».

На протяжении почти года заседания по этому делу все время переносились, так как отсутствовал либо кто-то из адвокатов (первоначально у Романчука их было аж шесть), либо из членов судейской коллегии. В этот раз на заседании присутствовали все трое судей, обвиняемый и двое его адвокатов, однако не явился прокурор.

Председатель судейской коллегии Светлана Скрипченко сообщила, что на электронную почту поступило письмо из военной прокуратуры, в котором говорится о невозможности участия в сегодняшнем заседании, в связи с занятостью, заместителя военного прокурора Одесского гарнизона Папуши, который и представляет сторону обвинения в деле Романчука.

Какое-то время члены коллегии думали, как им расценивать данное послание, учитывая, что направлено оно не от имени прокурора, участвующего в рассматриваемом деле, а от имени первого заместителя военного прокурора Южного региона Сиводеда.

Адвокаты Романчука – Виктория Кирина и Сергей Маркин – высказались о невозможности рассмотрения уголовного производства без представителя стороны обвинения.

- Прошу суд расценивать это как неявку прокурора без уважительной причины. Даже надлежащим образом не уведомили суд – направили письмо за подписью лица, которое не принимает участие в уголовном производстве. Если сторона обвинения не явится на следующее судебное заседание, мы будем заявлять ходатайство о принятии судом отказа от обвинения. Прокурор не является на заседания, и это можно расценивать как отказ от обвинения, - сказал адвокат Сергей Маркин.

Романчук поддержал мнение своих защитников. Дело Романчука не могут рассмотреть уже почти три года.

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова.