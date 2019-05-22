В центре Николаева из салона иномарки похитили $40 тысяч

Фото - иллюстрация В понедельник, 20 мая, в Николаеве из автомобиля украли около 40 тысяч долларов.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию обратился мужчина с заявлением о том, что из его «Volkswagen Touareg», который был припаркован в районе пересечения улиц Адмирала Макарова и Соборной, украли 40 тысяч долларов, разбив при этом стекло автомобиля.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 185 («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой») Уголовного Кодекса Украины. На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, что ранее директору николаевской «Юности» разбили стекло в машине – воры взяли только флешку с песнями «Ленинграда».