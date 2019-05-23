Суд постановил, что государство выплатит ₴25 миллионов за украденные сотрудниками УБОП драгоценности из столичной «ювелирки» во время обыска

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры Киева на решение первой инстанции о взыскании с государственного бюджета в пользу ООО «Часовой салон «Кристалл» 25 миллионов 400 тысяч гривен убытков.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на соответствующее определение суда от 25 апреля.

Как известно, 20 августа 2014 года сотрудники элитного спецподразделения «Сокол» Управления по борьбе с организованной преступностью столичного главка совместно с прокурорами и следователями грабили дорогой ювелирный бутик «Graff» в центре Киева – некоторые из них прятали драгоценности даже в носках и трусах.

Из материалов дела усматривается, что в августе 2014 прокуратурой Киева инициирован обыск в помещении магазина «Граф». Во время обыска изъяты ювелирные изделия и часы, а уголовное производство со закрыто в связи с отсутствием состава преступления. При этом не было оформлено протокола изъятия вещей, это приводит суд на мысль, что целью обыска не было установление фактов о группе неустановленных лиц, которыми осуществляется продажа контрафактных товаров, в частности, с использованием радиационно-загрязненной сырья, и сам обыск в помещении магазина не был пропорциональным поставленной цели. После закрытия дела ювелирные изделия и часы магазина не возвращены.

Суд сделал вывод, что магазин потерял товар вследствие именно противоправного поведения должностных лиц органов прокуратуры во время обыска.

По заявлению директора магазина открыто три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышение полномочий и злоупотребление властью, служебного подлога.

В 2015 году в суд направлено дело по обвинению 10 человек: старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего прокурора прокуратуры Печерского района Киева, старшего следователя следственного отдела Печерского РУ ГУ МВД Украины в Киеве и оперуполномоченных сектора по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска Печерского РУ ГУ МВД Украины в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 185 Уголовного Кодекса («Кража») и частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса («Превышение служебных полномочий»). Более чем за три года дело все еще находится на стадии подготовительного заседания. В уголовном деле «Часовой салон «Кристалл» был признан гражданским истцом, но в 2018 компания этот иск отозвала и обратилась в хозяйственный суд.

Оспаривая решение первой инстанции о взыскании 25 миллионов гривен убытков, прокуратура указывала на то, что суд обратился к оценке материалов уголовного производства и следственных действий сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, хотя такую ​​оценку может оказывать исключительно суд, наделенный такими полномочиями. Апелляционный суд по этому поводу отметил, что доводы апеллянта находят свое подтверждение, но не опровергают сам вывод местного хозяйственного суда о нарушении законных прав и интересов магазина работниками прокуратуры.

В то же время коллегия апелляционного судьи не согласилась с доводами прокуратуры об отсутствии вины и причинно-следственной связи между причиненным вредом и действиями прокуратуры, поскольку это не подтверждается материалами дела и Гражданский кодекс Украины возлагает обязанность доказывания отсутствия вины на ответчика.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.