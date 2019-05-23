В Одесской области нашли убитым экс-мэра столицы Приднестровья – у него были связаны руки и пробита голова

Бывшего мэра города Тирасполя (столицы приднестровского региона Республики Молдова) Андрея Безбабченко нашли мертвым в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской области.

Об этом сообщает «Думская».

Тело обнаружили 22 мая. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль «Инфинити». Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

С 1990 года Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой «государственной администрации Тирасполя и Днестровска». На этой должности конфликтовал с могущественным приднестровским холдингом «Шериф».

28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего «президента приднестровской республики» Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали группу наркодилеров, которые на юге Украины распространяли метадон из Приднестровья.