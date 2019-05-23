На Львовщине задержали банду, которая выбивала у предпринимателей несуществующие долги

Служба безопасности Украины разоблачила во Львовской области организованную преступную группу, которая специализировалась на вымогательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Ее члены занимались выбиванием у предпринимателей несуществующих долгов. Для этого злоумышленники использовали угрозы физического насилия и другие психологические приемы.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства у одного из коммерсантов $3,7 тысяч. В отношении рэкетиров начато уголовное производство по ч. 3 ст. 189 УК Украины(от 5 до 10 лет).

Напомним, в Киеве задержали банду, которая занималась разбоями, выдавая себя за сотрудников СБУ.