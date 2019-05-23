В Полтаве СБУ задержала руководителя отделения госбанка за продажу секретных сведений

В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя отделения одного из государственных банков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоупотребляя своим служебным положением, он вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов организовал коррупционную схему получения денег за предоставление внутренней информации.

По данным следствия, чиновник передавал за взятки представителям коммерческих структур сведения, составляющие банковскую тайну.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали факты получения им средств на общую сумму около 30 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Полтавы во время получения очередной взятки.

Напомним, в Одессе СБУ задержала таможенника, торговавшего информацией из базы данных ГФС.