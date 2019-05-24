Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве своего соседа по дому престарелых

Во Франции 102-летняя женщина подозревается в убийстве своего 92-летнего соседа в доме престарелых.

Об этом сообщает «ВВС».

Подозреваемая в убийстве сейчас находится в психиатрической больнице. Ранее она сказала одному из опекунов, что «кого-то убила». Опекун в доме престарелых в Шези-сюр-Марн на севере Франции нашел в постели мертвого мужчину, на его лице были сильные ушибы. Причиной смерти стало «удушение и удары по голове», заключил посмертный осмотр.

102-летняя женщина «была очень взволнована, растеряна и рассказала опекуну, что она кого-то убила», сообщает агентство AFP со ссылкой на прокурора. Психиатрические тесты проводятся, чтобы определить, была ли женщина уголовно ответственна за свои действия в то время.

Напомним, что ранее на Николаевщине женщина убила топором своего сожителя и пыталась переложить вину на соседа.