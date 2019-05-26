Адвокат пожаловался, что николаевская прокуратура два года не сообщает о подозрении фигурантке кражи $3 тысяч – в ведомстве сказали, что собирают доказательства

В прокуратуре Николаевской области уже почти два года не согласовывают подозрение женщине, которая украла со своего места работы 3 тысячи 200 долларов.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал адвокат потерпевшей стороны.

Сам инцидент произошел еще 8 августа 2017 года. Тогда женщина, которая работала в одном из магазинов по реализации металлопластиковых изделий, украла денежные средства в сумме 3 тысячи 200 долларов.

Адвокат рассказал, что свидетели по данному делу были допрошены поверхностно – без выяснения всех обстоятельств преступления, а перекрестный допрос проведен только с потерпевшим. Помимо этого, он утверждает, что в протоколе об осмотре места происшествия указана неверная дата (техническая ошибка) – за несколько дней до самой кражи, что является существенным нарушением, и в дальнейшем может стать недопустимым доказательством в суде.

Кроме этого, по словам адвоката, все доказательства, в том числе и показания свидетелей, которые были в магазине в тот момент и видели, как заказчик давал деньги работнице, а также акт на заказ металлопластиковых изделий, в котором указана именно та сумма денежных средств, которая впоследствии и пропала, есть. Однако прокурор Ингульского отдела прокуратура отказался согласовывать сообщение о подозрении.

В связи с этим в своей жалобе на несоблюдение разумных сроков следствия адвокат попросил следователя провести еще ряд следственных действий.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Николаевской области пояснили отказ в согласовании тем, что прокурор предоставил следователю письменные указания. После этого адвокат обратился в суд с жалобой на бездеятельность прокурора, также он просил обязать его провести следственное действие – сообщить о подозрении фигурантке уголовного производства, но ему судья отказал. После этого прокурор, который осуществляет в данном головном производстве процессуальное руководство отстранил следователя, в связи с чем был назначен другой. Также в прокуратуре акцентировали, что на данный момент проводятся все необходимые следственные действия для расследования, а также собираются необходимые доказательства.

Напомним, что в Николаеве утром 23 ноября пьяный работник автомойки «GARAGE», разбил автомобиль, который оставил на ночь клиент. В полиции по факту угона открыли уголовное производство. Пострадавший автовладелец заявил, что денежные средства за разбитую ему машину возвращать не намерены.

Спустя только четыре месяца после самого инцидента прокуратура сообщила о подозрении этому работнику.