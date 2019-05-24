В Днепре за вымогательство взятки в $20 тысяч от дилера задержали майора полиции

В Днепре задержали подозреваемого в получении взятки майора полиции, который требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В Днепропетровское управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины поступила оперативная информация об одном из сотрудников руководящего звена подразделения полиции по борьбе с наркопреступностью. Начальник отдела Днепропетровского управления Нацполиции был уличен в вымогательстве неправомерной выгоды.

За решение вопроса о непривлечении к ответственности по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины житель Днепра должен был передать майору полиции 20 тысяч долларов.

Военная прокуратура Южного региона Украины по собранным материалам внутренней безопасности НПУ начала уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного Кодекса Украины и направила по подследственности в территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в городе Полтава. Факт вымогательства взятки был задокументирован совместно с работниками СБУ.

Чтобы получить первую часть оговоренной суммы - 10 тысяч долларов - сотрудник управления приехал около полуночи к своему «должнику» домой. Получил деньги, но сразу был задержан на месте происшествия оперативниками ДВБ НПУ, СБУ и следователями ГБР и военной прокуратуры.

Предмет взятки изъят, а «борца» с незаконным оборотом наркотиков задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. За коррупционные действия ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на Харьковщине СБУ задержали полицейских за «крышевание» наркоторговцев.