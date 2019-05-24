В Николаевском горсовете полиция и прокуратура проводит обыски по делу о хищении в департаменте энергоффективности

В пятницу, 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области проводят обыски.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обыски проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

Помимо департамента энергоэффективности обыски проходят также в земельном управлении, управлении коммунального имущества. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места.

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