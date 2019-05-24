На Николаевщине задержали браконьера с большим уловом рыбы

В Николаевской области возле села Лиманы полицейские по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции задержали браконьера.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среду, 22 мая, в ходе проведения профилактических мероприятий под условным названием «Нерест» на реке Южный Буг они обнаружили мужчину, который с помощью лодки и незаконных орудий осуществлял вылов рыбы.

У правонарушителя изъяли 5 сеток и рыбу в количестве 613 штук (атерина - 182 штуки, пузанок - 156, герань - 136, карась - 107, сазан - 14, сельдь - 8, бычок - 7 и лещ - 3). Рыбу сдали в специализированный рыбоприемных пункта на хранение.

Сумма нанесенного ущерба составляет около 40 тысяч гривен. В отношении мужчины составили административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП («Нарушение правил использования объектов животного мира») и изъяли лодку. Административные материалы направили в суд для принятия законного решения.

Сейчас решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в реке Южный Буг на Николаевщине нашли сети браконьеров, в которых было 15 килограммов рыбы.