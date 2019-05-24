В Николаеве задержали группу воров дизельного топлива с поездов, в состав которой входили и машинисты

В четверг, 23 мая, в Николаеве задержали четырех местных жителей, которые занимались кражей топлива с поездов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Четырех николаевцев в возрасте от 35-ти до 50-ти лет непосредственно во время совершения преступления в Заводском районе задержали следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуроров Николаевской местной прокуратуры №1.

В состав группировки входили местные жители и машинисты поездов станции «Николаев-Грузовой». Долгое время воры сливали топливо из поездов и для этого соорудили целую систему, проложив шланги от подвального помещения гаража через заборы до железнодорожных путей. В ходе ряда обысков и осмотров было изъято оборудование, специально приспособленное для откачки топлива из топливных баков тепловозов (помпа, шланги), емкости для хранения топлива, и пол тонны дизельного топлива, которое злоумышленники слили, но не успели распорядиться им, поскольку были уличены в месте совершения преступления.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений, связанных с похищением имущества ПАО «Укрзалізниця». Ожидается подсчет суммы нанесенного ущерба, после чего будет решаться вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест.