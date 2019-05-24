Требующие увольнения Новоторова горожане привезли сосиски мэру Сенкевичу и устроили скандал

Днем в пятницу, 24 мая, в Николаевский городской совет пришли группа возмущенных горожан, которые требовали уволить директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, и развесили у приемной городского головы Александра Сенкевича сосиски.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, до этого в Заводском районном суде Николаева они же хотели накормить директора комбината общественного питания Глеба Новоторова маргарином и дешевыми сосисками, а также вынуждали его написать заявление об увольнении. После этого они пошли к Сенкевичу, однако, как он заявил накануне журналистам, 24 мая много мероприятий, в связи с чем он будет отсутствовать на рабочем месте.

Активисты зашли в приемную с коробками, в которых лежали сосиски, маргарин и сыр. Колбасные изделия они развесили на ручку двери, а на саму дверь повесили плакат с обращением к директору КОПа Новторову.

В мэрию также приехал нардеп Вадим Пидберезняк, который заявил, что попросит министра внутренних дел Арсена Авакова взять расследование уголовного производства в отношении Новоторова под свой контроль.

Сотрудники полиции попросили людей убрать плакаты и сосиски, которые принесли возмущенные местные жители, но те отказались, заявив, что эти колбасные изделия должен попробовать мэр, которого на данный момент нет на месте. Вместо него это сделал Пидберезняк.

Спустя некоторое время люди переместились из приемной в столовую мэрии, а продукты и плакаты убрала охрана горсовета. Позже возле выхода из здания активисты начали спорить с полицией и охранниками, так как те перегородили своими коробками выход людям и вели себя очень громко. Из-за того, что активисты продолжали кричать и не выполняли просьбы полиции пришлось вызвать сотрудников полиции охраны в амуниции. К моменту как они прибыли, конфликт был исчерпан, а активисты разошлись по зданию и вели себя тихо. В частности, начальник охранной фирмы горсовета «Южный янтарь» Юрий Бабков отметил, что заявлений на активистов писать не будут.

В итоге все разошлись. Активисты намерены прийти на заседание комиссии по вопросам здравоохранения на 15:00. Стоит отметить, что в расписании на сегодняшний день в горсовете нет никаких комиссий на это время.

Как известно, 22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах.14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. Позже

Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

При этом, директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и собирается встретиться со следователем.

Кроме этого, стало известно, что николаевский КОП повторно закупил масло у фирмы, которая фигурирует в «маргариновом скандале».