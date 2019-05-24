Апелляционный суд освободил из под стражи экс-главу Генштаба ВСУ, подозреваемого в госизмене

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Владимира Заманы.

Об этом сообщил сам Замана в Facebook.

Таким образом, суд отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня включительно.

Генерал-полковника отпустили под личное обязательство в зале заседаний.

Напомним, Владимир Замана, занимавший должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.