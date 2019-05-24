Мангер заявил о прохождении полиграфа – в ГПУ уверяют, что он его прошел не по решению суда

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, прошел опрос с применением полиграфа.

Об этом он заявил в Facebook.

По его словам, полиграф определил «как истинные» его ответы о причастности к нападению на Гандзюк работника СБУ Данила Доценко.

«Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлено. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал я участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы – правдивые», - говорится в сообщении.

Он добавил, что процедура длилась более 4 часов. По его словам, исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской Ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины. Проводила процедуру эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов психолог Татьяна Пономарева.

В свою очередь спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook сообщил, что Мангер не прошел психологическую экспертизу по определению суда, но опубликовал информацию о прохождении полиграфа.

Исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов было проведено по его собственной инициативе

«Согласно определению следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 года Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения херсонской общественной активистке Катерине Гандзюк, что повлекло ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, исполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины», - сообщил представитель ГПУ

Однако, по словам Лысенко, «он (Мангер - ПН) не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов».

«Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении», - добавил представитель ГПУ.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу.

Ранее подчиненные Генпрокурора Юрия Луценко изменили обвинение Павловскому: вместо «организации убийства» его действия переквалифицированы на 396 УК «сокрытие преступления». Кроме того Сергею Торбину и четырем возможным исполнителям убийства Екатерины Гандзюк также «смягчили» подозрение. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Также ранее суд отказался продлить отстранение от должности Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.