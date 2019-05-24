На сессию горсовета вынесут вопрос об увольнении директора КОПа, но мэр Сенкевич ждет решения суда

Глеб Новоторов (архив) На сессию Николаевского городского совета, которая запланирована на 6 июня, секретарь горсовета Татьяна Казакова вынесет на рассмотрение депутатов проект решения об увольнении Глеба Новоторова с должности директора КОПа.

Об этом она сообщила в пятницу, 24 мая, в ходе заседания рабочей комиссии из-за некачественного питания школьников, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Активисты возмутились, что комиссия заседает уже два месяца, однако результатов нет. При этом первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что он ранее проголосовал за увольнение Новоторова. Жительница Николаева Жанна Курченко отметила, что городской голова Александр Сенкевич не выполняет требования комиссии.

Секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова, которая после отстранения Сенкевича с поста мэра, уволила Новоторова с должности директора КОПа, заявила, что если бы у нее были полномочия, она бы препятствовала восстановлению Новоторова на должности.

— Сейчас у нас подготовлен проект решения на сессию, выносим ее 6 июня, рекомендовать мэру уволить Новоторова. Это будет сессионное решение. Это будет рекомендация. Мы точно также голосовали за увольнение Кузнецова. Во вторник будет регламентная комиссия думаю меня все депутаты поддержат, - сообщила Татьяна Казакова.

Владимир Крыленко отметил, что ему поступил ответ юрдепартамента касательно законности рекомендации комиссии об увольнении Новоторова, в котором сообщается, что трудовой договор с Новоторовым составлен на неопределенный срок, но в случае чего может быть расторгнут уполномоченным органом.

Однако такой ответ активистов не устраивал. Владимир Крыленко отметил, что не может повлиять на мэра, а в разговоре с ним Сенкевич отметил, что не будет увольнять Новоторова пока не получит соответствующее решение суда.

— Он ждет решение суда по этому поводу. На основании решения суда он примет такое решение, если будет определена вина Новоторова. Такое пояснение было городского головы, - прокомментировал Владимир Крыленко.

После того, как активисты ушли с заседания, они повесили на дверь горсовета плакат с надписью: «Федорович громада ждет!».

Прямую трансляцию с заседания вел Александр Дяченко.

Отметим, что ранее в общении с журналистами городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не будет увольнять кого-либо без решения суда, чтобы в дальнейшем это не стало возможной причиной очередного отстранения его с должности.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

При этом, директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и собирается встретиться со следователем.

Кроме этого, стало известно, что николаевский КОП повторно закупил масло у фирмы, которая фигурирует в «маргариновом скандале».

22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах.14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. Позже

Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.

24 мая в Заводском районном суде Николаева активисты хотели накормить директора комбината общественного питания Глеба Новоторова маргарином и дешевыми сосисками, а также вынуждали его написать заявление об увольнении. После этого они пошли к Сенкевичу, однако, как он заявил накануне журналистам, 24 мая много мероприятий, в связи с чем он будет отсутствовать на рабочем месте.

Уже в мэрии николаевцы развесили у приемной городского головы Александра Сенкевича сосиски. По просьбе активистов в мэрию также приехал нардеп Вадим Пидберезняк, который заявил, что попросит министра внутренних дел Арсена Авакова взять расследование уголовного производства в отношении Новоторова под свой контроль.

Что касается увольнений Сенкевичем, то 31 августа 2017 года сотрудники прокуратуры Николаевской области в мэрии Николаева вручили повестки на допрос директорам трех коммунальных предприятий Николаева, в том числе директору КП «Городское рыночное хозяйство» Веронике Чхартишвили. Затем мэр Нниколаева уволил Чхартишвили с должности директора КП «Городское рыночное хозяйство» и назначил вместо нее Николая Логвинова. В январе 2017 года суд восстановил на должности главы николаевского КП «Городское рыночное хозяйство» Веронику Чхартишвили. В свою очередь, мэр Николаева сразу заявил, что снова уволит директора КП «Городское рыночное хозяйство», так как у него есть данные, доказывающие, что она работала неэффективно.

Добавим, что ранее Сенкевич дал указание расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым. По словам городского головы, Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита на КП. После этого Сенкевич назначил временным директором КП киевлянина Андрея Цизина

Как известно, Мостовой пригрозил Сенкевичу принудительным восстановлением на должности директора «Николаевкоммунтранса». Позже суд восстановил в должности уволенного Сенкевичем директора КП «Николаевкоммунтранс» Мостового. В то же время, сам Мостовой заявил, что его увольнение связано с желанием Николаевского городского головы Александра Сенкевича «подмять» под себя прибыльное предприятие.