Полиция опубликовала список рекомендаций, как не стать жертвой телефонных мошенников

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В патрульной полиции опубликовали список рекомендаций, как не попасть на «крючок» к телефонным мошенникам.

Об этом сообщается на Facebook-странице патрульной полиции Николаевской области.

Полиция просит николаевцев передать эту информацию родным и близким.

- не паникуйте, если вам звонят неизвестные люди и сообщают о вашем родственнике, который совершил преступление;

- обязательно проверьте информацию, которую сообщили вам незнакомцы, по возможности позвоните родственнику;

- не передавайте никому информацию о ваших платежных картах;

- не сообщайте PIN-код карточек и пароли для входа в мобильный банкинг;

- помните, работники банка никогда сами не звонят абонентам;

- не спешите, анализируйте сказанное собеседником. Главный прием мошенников – психологическое давление и уменьшение времени на осмысление сказанного;

- номер вашего банк указан на платежной карте. Обязательно проверяйте его, когда получаете сомнительные сообщения;

- распространенным становится мошенничество с номером мобильного телефона. Поэтому если ваша SIM-карта внезапно перестала функционировать, немедленно звоните в банк;

- в случае сомнительных звонков и сообщений сразу обращайтесь в полицию.

Напомним, что ранее в Николаеве пенсионерка отдала аферистам 12 тысяч долларов за «спасение сына».

Вадим Богданов

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