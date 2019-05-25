Полиция опубликовала список рекомендаций, как не стать жертвой телефонных мошенников

В патрульной полиции опубликовали список рекомендаций, как не попасть на «крючок» к телефонным мошенникам.
Об этом сообщается на Facebook-странице патрульной полиции Николаевской области.
Полиция просит николаевцев передать эту информацию родным и близким.
- не паникуйте, если вам звонят неизвестные люди и сообщают о вашем родственнике, который совершил преступление;
- обязательно проверьте информацию, которую сообщили вам незнакомцы, по возможности позвоните родственнику;
- не передавайте никому информацию о ваших платежных картах;
- не сообщайте PIN-код карточек и пароли для входа в мобильный банкинг;
- помните, работники банка никогда сами не звонят абонентам;
- не спешите, анализируйте сказанное собеседником. Главный прием мошенников – психологическое давление и уменьшение времени на осмысление сказанного;
- номер вашего банк указан на платежной карте. Обязательно проверяйте его, когда получаете сомнительные сообщения;
- распространенным становится мошенничество с номером мобильного телефона. Поэтому если ваша SIM-карта внезапно перестала функционировать, немедленно звоните в банк;
- в случае сомнительных звонков и сообщений сразу обращайтесь в полицию.
Напомним, что ранее в Николаеве пенсионерка отдала аферистам 12 тысяч долларов за «спасение сына».