Полиция опубликовала список рекомендаций, как не стать жертвой телефонных мошенников

В патрульной полиции опубликовали список рекомендаций, как не попасть на «крючок» к телефонным мошенникам.

Об этом сообщается на Facebook-странице патрульной полиции Николаевской области.

Полиция просит николаевцев передать эту информацию родным и близким.

- не паникуйте, если вам звонят неизвестные люди и сообщают о вашем родственнике, который совершил преступление;

- обязательно проверьте информацию, которую сообщили вам незнакомцы, по возможности позвоните родственнику;

- не передавайте никому информацию о ваших платежных картах;

- не сообщайте PIN-код карточек и пароли для входа в мобильный банкинг;

- помните, работники банка никогда сами не звонят абонентам;