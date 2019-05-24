В Вознесенске трех служащих лаборатории задержали за вымогательство 7 тысяч гривен

В Вознесенске 24 мая трех служащих микробиологической лаборатории Вознесенского горрайонного отдела лабораторных исследований задержали за получение 7 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Должностные лица с целью незаконного обогащения требовали от гражданина неправомерную выгоду за устранение препятствий при прохождении обязательного профилактического медицинского осмотра. Правонарушители задержаны во время передачи оговоренной суммы», - сообщили в прокуратуре.

Задержание провели сотрудники Вознесенского отдела полиции и управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве Вознесенской местной прокуратуры. Ведется расследование уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»).

Напомним, что ранее в Николаеве задержали заведующего лабораторией Минздрава, вымогавшего у предпринимателя 4 тысячи гривен.