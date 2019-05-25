В Николаеве в суд снова не доставили обвиняемого в убийстве – судьи сетуют на проблемы с конвоированием фигурантов

В Центральный районный суд Николаева не доставили обвиняемого в умышленном убийстве 45-летнего мужчины. В суде возмущены, что подобные проблемы с конвоированием фигурантов происходят не впервые.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, на посетителя городской больницы №1 один из пациентов напал 10 июня текущего года. Он нанес мужчине множественные телесные повреждения на территории лечебного заведения, а через время его задержали патрульные. Вследствие тяжких телесных повреждений пострадавший находился в коме, а 20 июня умер в Больнице скорой медицинской помощи. Подозреваемого суд тогда отправил в следственный изолятор.

6 декабря 2018 года прокуратура Николаевской области направила в суд ходатайство о применении относительно него принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

23 мая фигуранта, в отношении которого рассматривается ходатайство, в очередной раз не доставили на заседание. Он содержится в Николаевской областной психиатрической больнице № 2. Прокурор объявила письмо Следственного управления ГУНП в Николаевской области, согласно которому мужчину не доставлено, в связи с недостаточностью личного состава.

Кроме этого, в письме отмечалось, что доставка указанного лица не входит в компетенцию следственных подразделений ГУНП в области, а судебный вызов должен быть направлен в адрес главного врача соответствующего медицинского учреждения, а тот в свою очередь должен издать приказ о сопровождении лица в отношении которого рассматривается ходатайство медицинским работником .

Суд отметил, что судебные вызовы доставке лица направлялись, как в адрес СУ ГУНП в Николаевской области, так и и.о. главного врача Николаевской областной психиатрической больницы № 2. В то же время, недоставка лица в отношении которого рассматривается ходатайство в судебных заседаниях, которая приводит к затягиванию судебного разбирательства, носит систематический характер.

Судом на имя прокурора Николаевской области, начальника ГУ Нацполиции в области, командира в/ч 3039, и.о. начальника ГУ «Николаевский следственный изолятор», и.о. главного врача Николаевской областной психиатрической больницы № 2 направлены письма по поводу принятия мер для бесперебойной доставки указанного лица в суд.

В суде отметили, что это не единичный случай недоставки в суд лиц, в отношении которых избраны меры пресечения. В частности, в производстве суда с начала января 2018 года находится обвинительный акт по делу в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 («Кража») УК Украины.

Этот обвиняемый Г. весь этот период содержится в Снигиревской исправительной колонии № 5. В судебных заседаниях по рассмотрению данного дела обвиняемого за все это время был доставлен два раза. Во все остальные назначены судебные заседания его не доставили, что приводило к отложению судебных заседаний и необоснованного затягивания судебного разбирательства.

Напомним, как в марте в Ленинском районном суде Николаева пожаловались на недостаток кадров - в ближайшее время правосудие будут осуществлять только двое судей, хотя штатное расписание этого суда предполагает наличие 14.