Вся наркополиция Украины пройдет тест на детекторе лжи, потому что её сотрудника задержали на крупной взятке

Всех сотрудников наркополиции Украины подвергнут проверке на полиграфе.

Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности.

«Служебная проверка и полиграф! Именно это ждет сотрудников территориальных управлений противодействия наркопреступности», - отмечено в сообщении.

Проверку и служебное расследование назначили из-за того, что в Кривом Роге задержали сотрудника управления противодействия наркопреступности – майора полиции подозревают в том, что он получил 10 тысяч долларов (а вымогал 20 тысяч долларов) за непривлечение сбытчиков наркотиков к уголовной ответственности. 35-летний задержанный работает в правоохранительной системе с 2001 года, а на занимаемой должности – с октября.