Вся наркополиция Украины пройдет тест на детекторе лжи, потому что её сотрудника задержали на крупной взятке

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Всех сотрудников наркополиции Украины подвергнут проверке на полиграфе.

Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности.

«Служебная проверка и полиграф! Именно это ждет сотрудников территориальных управлений противодействия наркопреступности», - отмечено в сообщении.

Проверку и служебное расследование назначили из-за того, что в Кривом Роге задержали сотрудника управления противодействия наркопреступности – майора полиции подозревают в том, что он получил 10 тысяч долларов (а вымогал 20 тысяч долларов) за непривлечение сбытчиков наркотиков к уголовной ответственности. 35-летний задержанный работает в правоохранительной системе с 2001 года, а на занимаемой должности – с октября.

«Руководители подразделений, где личный состав допустит противоправные действия, будут нести персональную ответственность. Остальных сотрудников ожидает суровая проверка с обязательным прохождением полиграфа. Таково бескомпромиссное отношение к подобным фактам Департамента противодействия наркопреступности. В ближайшее время департамент планирует провести реформирование областных управлений, где также будет проведена проверка на коррупционные риски, в том числе на полиграфе, кандидатов на должности в службе», - добавили в ведомстве.

Вадим Богданов

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