В Одессе сожгли автомобиль члена «Дорожного контроля»

В центре Одессы вечером 24 мая на улице Пантелеймоновской подожгли автомобиль члена общественной организации «Дорожного контроля Одессы» Алексея Булгару.

Об этом сообщает «Odessa.online».

Пожарную вызвали сотрудники полиции, которые случайно проезжали мимо. Они же и первыми начали тушить авто. Из-под капота достали батарейки.

Издание отмечает, что Алексею Булгару уже не впервые поджигают автомобиль, а 9 мая на него было совершено нападение — голову разбили кастетом.

Напомним, как в Киеве сгорел автомобиль главного редактора телеканала TVI – журналист уверен, что это поджог.