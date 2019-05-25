В центре французского Лиона прогремел взрыв – в результате теракта пострадали 13 человек

Во Франции в центре городе Лион вечером в пятницу вечером, 25 мая, прогремел взрыв.

При взрыве в центре Лиона ранения получили 13 человек, сообщает радиостанция BFM.

«Le Parisien» передает, что 11 пострадавших госпитализировали. Среди раненых есть восьмилетняя девочка, рассказали газете в администрации города. В то же время местные власти сообщают, что ранения не серьезные.

Как сообщает BBC, прохожие видели велосипедиста, который оставил посылку, в которой и находилось взрывное устройство, возле пекарни на улице Виктора Гюго. Оно было наполнено винтами, гайками и болтами, и взорвалось около 18:30 по киевскому времени в историческом центре Лиона, между реками Сона и Рона. Мужчину зафиксировала муниципальная система видеонаблюдения.

«К счастью, все полученные травмы очень легкие», - прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Жан-Ив Сехерессе, передает «France Info».

«Полученные травмы - небольшие повреждения нижних конечностей, что было вызвано мелкими винтами длиной один сантиметр и шариками диаметром два миллиметра»,– рассказал медик, который стал свидетелем взрыва.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв «атакой».

Антитеррористическая прокуратура Франции уже начала расследование по факту взрыва в центре Лиона. В свою очередь прокуратура города открыла дело по статье «покушение на убийство и преступный сговор».

Напомним, как в Египте рядом с пирамидами взорвали бомбу, в результате чего пострадали 17 человек.