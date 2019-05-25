«Очередная представительница старшего поколения», – в Николаеве на видео попалась еще одна воровка чужих цветов с клумбы

В Николаеве в очередной раз камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу чужих высаженных цветов.

Об этом на своей странице в Facebook написала Катя Балеева.

«Часто слышу от взрослых жалобы на современную молодежь. Но я не видела ни разу, чтобы подростки выкапывали или вырывали цветы с чужих клумб. Очередная представительница старшего поколения, которую не смущает наличие трех камер видеонаблюдения и угрызения совести. Улица Шоссейная. Дом родителей. Работа родителей, начиная с ввоза земли, которой там никогда не было, заканчивая поливом и ежедневным уходом», – написала девушка.

«Хорошо, когда люди бескорыстно привели красоту на целый угол. Нет. Надо уничтожать, красть, плевать. Очень обидно», – подытожила она.

Напомним, как в центре Николаева в очередной раз украли цветы из клумбы возле офиса турфирмы. Стоит отметить, что из клумбы возле этого офиса, который находится неподалеку от Главка областной полиции, уже не первый раз крадут цветы. Вечером в ноябре 2017 года на камеры наблюдения уже попадался неизвестный на похожей краже, а летом того же года мужчина украл 4 можжевельника, 2 кипариса, 2 елки и еще пару растений.

Напомним, что случаи воровства саженцев деревьев и декоративных растений довольно распространены в Николаеве.

Так, в апреле 2019 года в микрорайоне Терновка женщина украла из чужой клумбы цветы. А в ночь на 10 октября 2018 года неизвестные украли 15 кустов самшита в зеленой зоне на улице Генерала Карпенко.

Ранее в Николаеве неизвестный украл газонную траву, уложенную возле дома. До этого две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Также ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.

Еще в николаевском сквере «Обувщик» неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.