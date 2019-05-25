На Луганщине в полицию пожаловались на подкуп избирателей сахаром

Полиция Луганской области проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«С 24 мая 2019 началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины. Сегодня в течение дня в полицию поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты», – говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 («Подкуп избирателя, участника референдума») Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

В то же время издание «Первая полоса» сообщало, что в городах и районах Луганской области началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в пять килограмм в разных округах написаны имена кандидатов от «команды Шахова» и «Нашего края».

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

Напомним, как в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук. Костанчук утверждает, что против него подготовили провокацию.

А ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом.

Также в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призывала не допустить фальсификации результатов президентских выборов в Украине и привлечь к уголовной ответственности виновных в скупке голосов избирателей, в том числе организаторов так называемых «избирательных сеток».