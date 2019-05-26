На Николаевщине полицейские разыскивают мужчину, который возле лесополосы напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее

В пятницу, 24 мая, в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение о совершении насильственных действий в отношении 14-летней девушки. По словам пострадавшей, наглядно знакомый мужчина напал на нее вечером 23 мая в районе лесополосы возле одного из поселков Веселиновского района.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и местонахождение причастного к нему лица, назначено проведение ряда необходимых экспертиз.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины («Изнасилование несовершеннолетней»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, что в Николаеве 22 октября в полицию поступило сообщение об изнасиловании 12-летнего ребенка в кабине лифта.