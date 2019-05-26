На Киевщине задержали банду псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя

В Киевской области в пятницу, 24 мая, патрульные и оперативники задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Происшествие произошло около 19:20 часов. По спецлинии поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи села Ревностное Бориспольского района, неизвестные на автомобиле «Volkswagen T5», с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль «Land Rover». Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника.

В области и столице был введен оперативный план «Перехват». В результате, уже через час, сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль «Volkswagen T5».

Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников.

При себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Подозреваемых – трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали псевдополицейского с поддельными документами, который на трассе останавливал автомобили и требовал с водителей деньги за непривлечение к административной ответственности.

Также ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских. Эта задержанная в Запорожье вооруженная группа грабителей ранее в Житомирской области совершила разбойное нападение на предпринимателя и похитила ювелирные изделия на 15 миллионов гривен. Также ранее в полиции опровергли причастность членов ОПГ к разбоям на Николаевщине.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Отметим, что в Украине со 2 мая начали действовать штрафы за несанкционированное использование символики и названия Национальной полиции.