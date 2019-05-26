В Николаеве суд отправил под стражу насильника девушки, с которой он ехал в одном такси

В пятницу, 24 мая, Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, которые изнасиловал и ограбил девушку.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 23 мая 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку. Девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой. Когда они уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси, и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге. После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что на Николаевщине полицейские разыскивают мужчину, который возле лесополосы напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее.