Николаевец почти полтора года через мессенджер рекламировал и продавал наркотики – суд оправил его под стражу с залогом в ₴3 миллиона

В пятницу, 24 мая, Ленинский районный суд Николаева отправил под стражу мужчину, который распространял наркотические средства на территории города.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, подозреваемый зарегистрировался на одном из интернет-сайтов с целью получения прибыли, где в своем профиле разместил прейскурант с ценами на приобретение наркотических средств и психотропных веществ. Также он привлекал к своей преступной деятельности неустановленных лиц, для распространения наркотических средств с помощью рекламы в мессенджере «Telegram».

Во время расследования выяснилось, что он арендовал одну из квартир по улице Владимира Черновола, где хранил и расфасовывал наркотики, и с февраля 2018 занимался распространением запрещенных веществ.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью выхода из СИЗО по залог в 3 миллиона гривен.

Напомним, что спецназ николаевских патрульных задержал четырех мужчин с наркотиками.