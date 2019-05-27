В центре Одессы пьяный парень угнал «Jeep» и врезался на нем в столб

В субботу, 25 мая, в Одессе пьяный 20-летний парень угнал «Jeep Wrangler» и попал на нем в ДТП.

Об сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Так, около 19:00 на спецлинию «102» поступил вызов об угоне автомобиля «Jeep Wrangler» на улице Успенской. Позже автомобиль с механическими повреждениями экипаж патрульных обнаружил на Тираспольской площади.

Отмечается, что водитель джипа не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы происшествия назвали приметы парня и показали, куда он направился.

В ходе отработки территории патрульные задержали подозреваемого, похожего по описанию. Им оказался пьяный 20-летний одессит. Драгер зафиксировал в крови задержанного 2,08 промилле алкоголя, что в 14 раз превышает допустимую норму.



Напомним, как 9 марта, в Киеве пьяный подросток угнал автомобиль и протаранил патрульный «Prius», уходя от погони.