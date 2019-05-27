Суд признал виновным николаевского экс-милиционера в пытках задержанного, но освободил от тюрьмы из-за сроков давности дела

Заводский районный суд Николаева признал виновным бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Заводского райотдела милиции в пытках над парнем, но освободил от наказания из-за сроков давности дела, которое было зарегистрировано еще в 2008 году.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда от 20 мая.

Следствием установлено, что 16 июня 2008 года в дежурную часть Заводского райотдела милиции были доставлены четверо людей для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшей ночью того же дня драки. Утром в служебный кабинет сектора уголовного розыска привели молодого человека для собеседования, тогда там находились двое оперуполномоченных. Они с целью повышения раскрываемости преступлений с помощью пыток и насилия склоняли парня к тому, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал и согласился на привлечение к уголовной ответственности.

Обвиняемый милиционер держал его с своем служебном кабинете почти 12 часов, они вместе с коллегой (его приговорили к наказанию еще в 2010 году) били парня руками и книгой по голове, туловищу и конечностям, а также угрожали ему психологически – грозились совершить имитацию полового акта с помощью спецсредства (резиновой палки). В результате молодой человек согласился на уголовную ответственность за хранение наркотических средств, которые ему потом подбросили оперативники. Далее они заставили его выпить водки и составили админпроткол за распитие спиртных напитков и об административном задержании.

В результате суд признал его виновным в сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса – в пытках, превышении полномочий сотрудником правоохранительных органов, незаконном хранении наркотических средств, заведомо незаконном задержании, и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы и лишением права занимать должности в органах Национальной полиции, судебных и правоохранительных органах на три года. Но в то же время его освободили от отбывания наказания в связи с окончанием сроков давности.

Напомним, что в Харькове суд приговорил к длительным срокам трех военнослужащих, подозреваемых в пытках подчиненных и убийстве солдата.