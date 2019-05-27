В Николаеве полиция задержала 20-летнего парня с патронами и наркотиками

В Николаеве полицейские охраны задержали молодого человека, у которого обнаружили не только боевые патроны различного калибра для автоматического оружия, но и наркотические вещества.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области

Около полуночи наряд реагирования полиции охраны получил сообщение о том, что в жилом доме Центрального района нажали кнопку срочного вызова полиции. В течение двух минут полицейские охраны прибыли на указанный адрес.

- К нам обратился человек, который нажал кнопку, и рассказал, что через камеру видеонаблюдения заметил, что у его машины подозрительный молодой человек что-то ищет, - рассказал младший инспектор роты реагирования полиции охраны старший сержант полиции Евгений Амонс.

Отрабатывая прилегающую территорию, правоохранители уже через минуту обнаружили парня, похожего по описанию заявителя.

Во время поверхностной проверки полицейские охраны обнаружили у 20-летнего молодого человека три свертка фольги внутри которых находилось вещество кристаллической формы, голубого и оранжевого цвета, внешне похожее на наркотическое.

- В рюкзаке парня находилось два пакета с патронами калибра 5,45 мм и калибра 7,62 мм, - рассказал полицейский-водитель полиции охраны сержант полиции Вячеслав Тин-Фа-В.

На место происшествия наряд реагирования полиции охраны вызвал следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Патроны и вещество изъяты и направлены на проведение экспертизы.

Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), а также по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения»). Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали мужчину, который хотел украсть телефонный кабель – сначала он уверял, что вышел погулять, но потом признался.