В Николаеве неизвестный сообщил о минировании главного корпуса НУК в Соляных

В понедельник утром, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение о заминировании пришло на электронную почту полиции в 09:08 от анонима.

На месте сразу выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, а также спасатели.

На данный момент проводятся работы по поиску взрывчатки.

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