В Николаеве задержали еще одного торговца оружием, который продавал гранату и патроны

В Николаеве полиция задержала 59-летнего мужчину, подозреваемого в торговле оружием.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На подозреваемого вышло управление противодействия наркопреступности, сотрудники которого узнали, что николаевец собирался продать боевую гранату и боеприпасы.

Мужчину задержали сразу после сбыта им на территории недостроя на улице Курортной патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм и гранаты Ф-1 с взрывателем.

На его даче, а также на месте работы – на территории охраняемого недостроя, полицейские провели обыски и обнаружили около 200 патронов калибра 5,6 и 9 мм, карабин ТОЗ калибра 5,6 мм, бумажные свертки с каннабисом и 28 стеблей конопли.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают пути поступления в Николаев боеприпасов и других лиц, причастных к их незаконному обороту. За незаконное обращение с оружием и боевыми припасами мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали торговца оружием, который хотел продать гранаты и ящик патронов. Кроме того, полиция и СБУ изъяли у другого николаевца пять гранат и 500 патронов.