В Николаеве херсонец обокрал магазин женской одежды – якобы он хотел «сделать подарок девушке»

В Николаеве полиция задержала 41-летнего жителя Херсона, который обокрал магазин женской одежды на Центральном проспекте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Продавщица сообщила в полицию, что несколько минут назад в магазин вошел неизвестный и украл предметы женской одежды с установленного у двери стеллажа. Сумма ущерба составила около 5 тысяч гривен.

Оперативники разыскали грабителя, как только он успел добраться до ближайшей остановки общественного транспорта. При нем находились похищенные из магазина вещи. Подозреваемым оказался мужчина, который неоднократно отбывал наказание за имущественные корыстные преступления. Свой поступок он объяснил желанием сделать подарок девушке. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Вознесенске полицейские задержали двух мужчин, которые воровали цветной металл из трансформатора, чтобы купить подарки своим женщинам.