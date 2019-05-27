Сотрудника Вознесенской колонии задержали за попытку пронести наркотики заключенным

Младшего инспектора отдела надзора и безопасности Вознесенской исправительной колонии №72 подозревают в попытке пронести наркотики заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ходе осмотра заступающей на дежурство смены в одежде инспектора нашли бумажный сверток, внутри которого находилось «порошкообразное вещество белого цвета». По словам правонарушителя, он хотел сам принять это вещество после окончания смены.

Вещество изъяли и направили на судебно-химическую экспертизу. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта). В текущем году это второй случай обнаружения наркотиков у сотрудников Вознесенской колонии.

Напомним, что в 2018 году суд оштрафовал на 850 гривен тюремщика, который пронес в Вознесенскую колонию шприц с метадоном.