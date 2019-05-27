В Киевской области задержали наркоторговца, «рекламой» которого обрисованы дома в Николаеве

В Киевской области задержали 26-летнего местного жителя, который организовал в Николаеве схему бесконтактного сбыта амфетамина путем «закладок».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Николаева отправил под стражу на два месяца мужчину, который распространял наркотики на территории города. Он может выйти из СИЗО под залог в 3 миллиона гривен. В Николаеве он занимался продажей наркотиков с февраля 2018 года. Судя по всему, это один из «курьеров» подозреваемого, задержанного в Киевской области.

В полиции уточнили, что подозреваемый взаимодействовал с клиентами через созданные им закрытые «магазины» в Telegram. Рекламу наркотиков он размещал на стенах зданий с помощью «курьеров».

После получения от клиентов оплаты, которую проводили исключительно безналичным путем, наркоделец отправлял партии «товара» почтовыми переводами в Николаев, где их получали его сообщники. Те доставляли «закладки» в места хранения и информировали клиентов.

Полиция и СБУ одновременно провели ряд санкционированных обысков как по месту временного проживания преступника в Киевской области, так и по месту жительства его сообщников в Николаеве. Изъяты наркотики, прекурсоры, а также принадлежности для изготовления амфетамина. Организатор наркобизнеса задержан, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.